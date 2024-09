Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Porsche Automobil vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,60 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 40,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 40,60 EUR. Mit einem Wert von 40,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.908 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 52,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 28,87 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 37,99 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,43 Prozent.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,56 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,00 EUR aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 15,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

