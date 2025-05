Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag verlustreich

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,62 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 36,62 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 36,51 EUR. Mit einem Wert von 36,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149.734 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei 51,26 EUR markierte der Titel am 04.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,98 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 16,82 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,20 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,43 EUR aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 12,70 EUR je Aktie aus.

