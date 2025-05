Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochvormittag mit Verlusten

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 37,54 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 37,54 EUR abwärts. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 37,51 EUR. Mit einem Wert von 37,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.834 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 04.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR gegenüber 3,49 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 12,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

