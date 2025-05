Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 37,66 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 37,66 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,33 EUR nach. Bei 37,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 201.231 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,26 EUR. 36,11 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 189,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -1019000000,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,86 EUR fest.

