Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verliert am Mittwochmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 37,54 EUR.

Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 37,54 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 37,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 124.810 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 36,55 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 18,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,21 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,53 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 11,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr bedeutet

Porsche-Aktie dennoch höher: Porsche SE mit Milliardenverlust

Porsche-Aktie gewinnt: Zwei neue Vorstände bestellt