Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag auf grünem Terrain

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,58 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 36,58 EUR. Bei 36,70 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,60 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.836 Stück gehandelt.

Am 04.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 40,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 20,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,20 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43 EUR an.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 12,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

