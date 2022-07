Porsche SE Vz Aktie News: Hausse bei Porsche SE Vz am Donnerstagnachmittag

Um 07.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Porsche SE Vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 63,58 EUR nach oben. Die Porsche SE Vz-Aktie legte bis auf 64,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 61,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 569.728 Porsche SE Vz-Aktien gehandelt.

Am 23.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche SE Vz-Aktie. Bei 59,06 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,50 EUR.

Am 19.05.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche SE Vz 24,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,00 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Porsche SE Vz wird am 08.08.2022 gerechnet. Porsche SE Vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche SE Vz einen Gewinn von 14,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images