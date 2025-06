Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 34,29 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 15:51 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 34,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 34,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 92.800 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,16 EUR erreichte der Titel am 08.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 11,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 189,78 Prozent zurück. Hier wurden -1019000000,00 EUR gegenüber 1,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 12,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

