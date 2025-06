Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Vormittag stärker

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 34,60 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 34,60 EUR. Bei 34,80 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.179 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 49,74 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 43,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,97 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Porsche Automobil vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,53 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 12,53 EUR im Jahr 2025 aus.

