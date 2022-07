Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Montagvormittag mit Verlusten

Um 11.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Porsche SE Vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 66,36 EUR ab. Bei 65,80 EUR markierte die Porsche SE Vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.683 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 97,66 EUR. Gewinne von 32,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche SE Vz-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 24,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche SE Vz 24,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte Porsche SE Vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.08.2023 dürfte Porsche SE Vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie in den Porsche SE Vz-Büchern.

