Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 34,08 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 34,08 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 33,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,19 EUR. Bisher wurden heute 104.420 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Bei 46,94 EUR erreichte der Titel am 13.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,62 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,49 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,53 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

