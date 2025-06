Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 34,25 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 34,25 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 33,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 157.591 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2024 markierte das Papier bei 46,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 11,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,53 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,49 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt -1019000000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 189,78 Prozent verringert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 12,53 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

