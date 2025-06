Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag billiger

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 34,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 34,16 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 34,14 EUR. Bei 34,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.357 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 46,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,83 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil vz -1019000000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 189,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer