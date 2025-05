Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 37,85 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 37,85 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 37,93 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117.693 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,26 EUR. 35,43 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 24,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,43 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 19.05.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,14 EUR je Aktie belaufen.

