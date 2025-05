Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,62 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.670 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2024 bei 51,26 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 18,88 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,14 EUR je Aktie belaufen.

