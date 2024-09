Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 39,76 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,77 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 304.278 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,59 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 55,50 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 15,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

