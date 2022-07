Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Mittag in Grün

Die Aktie notierte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 65,84 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 66,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 166.932 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,58 Prozent. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche SE Vz-Aktie ist somit 11,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche SE Vz-Aktie bei 97,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 24,00 EUR gegenüber 24,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Porsche SE Vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Experten taxieren den Porsche SE Vz-Gewinn für das Jahr 2021 auf 14,10 EUR je Aktie.

