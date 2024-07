Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Nachmittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 43,01 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 43,01 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,76 EUR aus. Bei 43,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208.065 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 54,94 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 27,74 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 41,60 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 16,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

