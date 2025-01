Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Freitagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,62 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 36,62 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,83 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 168.014 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 52,32 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 42,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 33,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Mit Abgaben von 8,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,93 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 vor.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,94 EUR fest.

