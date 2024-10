Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Porsche Automobil vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 39,74 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 39,74 EUR. Bei 39,83 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,51 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 99.581 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,66 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 37,47 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 14,77 EUR fest.

