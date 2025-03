Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 38,62 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 38,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 38,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.983 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 33,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 13,52 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,86 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -40,601 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie in den Büchern stehen.

