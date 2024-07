Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 43,48 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 43,48 EUR nach oben. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,64 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309.877 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,94 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,32 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,56 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,05 EUR je Aktie belaufen.

