Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 42,20 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 42,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 41,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,77 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 450.962 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,56 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 24,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 1,42 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,67 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,89 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

