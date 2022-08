Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz tendiert am Freitagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Porsche SE Vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 68,64 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 69,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 610.128 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche SE Vz-Aktie liegt somit 29,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,06 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche SE Vz-Aktie 16,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 93,75 EUR angegeben.

Porsche SE Vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Porsche SE Vz wird am 08.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Porsche SE Vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

