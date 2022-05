Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Porsche SE Vz-Aktie musste um 27.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 73,22 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 73,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,16 EUR. Zuletzt wechselten 10.608 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2021 markierte das Papier bei 102,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,02 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie 9,25 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche SE Vz am 10.05.2022.

Am 08.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Porsche SE Vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,22 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

