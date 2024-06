Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag gefragt

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 42,16 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,49 EUR. Bei 42,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 263.890 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 31,78 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2024 auf bis zu 41,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 1,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,89 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

