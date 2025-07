Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Donnerstagvormittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 35,20 EUR.

Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 35,20 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 35,16 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.426 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 21,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 189,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -1019000000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,05 EUR fest.

