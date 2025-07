Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 35,45 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 35,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 35,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 68.276 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,23 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,53 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen -1019000000,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,05 EUR je Aktie belaufen.

