Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen fest -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- DroneShield, SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Porsche Automobil im Fokus

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag auf grünem Terrain

24.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 34,57 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
34,31 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Porsche Automobil legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 34,57 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,59 EUR aus. Bei 34,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 21.940 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,10 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Mit einem Zuwachs von 18,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil-Aktie bei 36,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 708,00 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

