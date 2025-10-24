Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag auf grünem Terrain

Porsche Automobil im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 34,57 EUR zu.

Das Papier von Porsche Automobil legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 34,57 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,59 EUR aus. Bei 34,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 21.940 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,10 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Mit einem Zuwachs von 18,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil-Aktie bei 36,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 708,00 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2025 aus.

