Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil legt am Mittag zu

24.10.25 12:04 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil legt am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 34,68 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Porsche Automobil-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 34,68 EUR nach oben. Die Porsche Automobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,44 EUR. Zuletzt wechselten 191.792 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Bei 41,10 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,17 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Porsche Automobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,71 EUR an.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 4,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

