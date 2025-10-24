Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Nachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 34,71 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 34,71 EUR zu. Die Porsche Automobil-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,73 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 330.926 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Bei 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Kursplus von 18,41 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 12,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,14 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2025 aus.

