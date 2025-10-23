Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Der Porsche Automobil-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 34,45 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,1 Prozent auf 34,45 EUR ab. Bei 34,21 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 148.548 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Bei 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 16,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 11,58 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 708,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

