Kursverlauf

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil büßt am Nachmittag ein

22.10.25 16:08 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Das Papier von Porsche Automobil befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 34,17 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
34,28 EUR -0,38 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche Automobil-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 34,17 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,64 EUR. Zuletzt wechselten 176.089 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Bei 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,02 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,71 EUR für die Porsche Automobil-Aktie.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 3,72 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

