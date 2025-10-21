DAX24.312 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.260 -2,2%
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

21.10.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Der Porsche Automobil-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 34,39 EUR.

Porsche Automobil Holding SE
34,52 EUR -0,48 EUR -1,37%
Die Porsche Automobil-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 34,39 EUR nach. Im Tief verlor die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 100.206 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 41,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 19,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,43 Prozent.

Für Porsche Automobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,02 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,14 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil mit einem Umsatz von insgesamt 708,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,11 Prozent verringert.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Porsche Automobil dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 3,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

