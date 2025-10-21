Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 34,50 EUR an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Die Porsche Automobil-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 34,50 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,60 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,50 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.813 Porsche Automobil-Aktien.
Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,13 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Porsche Automobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,14 EUR.
Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil im vergangenen Quartal 708,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil 1,14 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,72 EUR je Porsche Automobil-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie
DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren gekostet
Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2024
|Porsche Automobil vz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|10.02.2025
|Porsche Automobil vz Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen