Porsche hat in neun Monaten 6 Prozent weniger Autos ausgeliefert

09.10.25 09:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,28 EUR -0,33 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,89 EUR -0,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
93,15 EUR 0,60 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Absatzrückgang bei Porsche hat im dritten Quartal nicht an Tempo verloren, der Anteil der elektrifizierten Fahrzeuge stieg jedoch. Der Sportwagenhersteller meldete für die ersten neun Monate einen Rückgang der Verkäufe um 6 Prozent auf 226.026 Fahrzeuge. Um 6 Prozent war auch der Absatz in den ersten sechs Monaten gefallen.

35,2 Prozent der in den ersten neun Monaten verkauften Autos waren elektrifiziert, 12,8 Prozentpunkte mehr als vor Jahresfrist, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. 23,1 Prozent aller von Januar bis September verkauften Porsche sind sogar vollelektrisch unterwegs.

Das Absatzniveau entspreche den Erwartungen, sagte Vertriebsvorstand Matthias Becker und verwies auf die geopolitisch und wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen.

Während die Verkäufe in den Nordamerika um 5 Prozent und in Übersee um 3 Prozent zulegten, gingen sie in Europa um 4 Prozent und in China um 26 Prozent zurück. In der Volksrepublik setzten sich die schwierigen Marktbedingungen vor allem im Luxussegment sowie der intensive Wettbewerb im chinesischen Markt fort, wie Porsche erläuterte. Auch in Deutschland fiel der Absatzrückgang mit 16 Prozent hoch aus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 03:44 ET (07:44 GMT)

