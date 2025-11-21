Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Freitagmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 35,15 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 35,15 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.876 Porsche Automobil-Aktien.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 14,85 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,34 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,00 EUR.

Porsche Automobil gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,25 Prozent auf 708,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 459,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche Automobil veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

