Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Freitagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 35,10 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 35,10 EUR abwärts. Im Tief verlor die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.885 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Bei 40,37 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 13,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,77 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,00 EUR.

Porsche Automobil veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 1,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 459,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche Automobil-Bilanz für Q4 2025 wird am 31.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

