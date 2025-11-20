Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 35,43 EUR ab.

Das Papier von Porsche Automobil gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 35,43 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 35,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,68 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil-Aktie belief sich zuletzt auf 182.817 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 40,37 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil-Aktie somit 12,24 Prozent niedriger. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche Automobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,00 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 708,00 Mio. EUR im Vergleich zu 459,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Porsche Automobil wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 31.03.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Porsche Automobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren eingebracht

Buy für Porsche Automobil-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Porsche-Aktie in Grün: Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt