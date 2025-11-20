Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil fällt am Donnerstagmittag

So entwickelt sich Porsche Automobil

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 35,26 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 35,26 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil-Aktie bis auf 35,22 EUR. Bei 35,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.300 Stück gehandelt.

Bei 40,37 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 13,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,00 EUR.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil im vergangenen Quartal 708,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil 459,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche Automobil am 31.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 6,20 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren eingebracht

Buy für Porsche Automobil-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Porsche-Aktie in Grün: Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt