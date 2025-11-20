DAX23.352 +0,8%Est505.579 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.064 -0,3%
Stocks in Action: Schott Pharma, Grenke, Pfisterer, Jungheinrich und AIXTRON.
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
So entwickelt sich Porsche Automobil

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil fällt am Donnerstagmittag

20.11.25 12:06 Uhr

20.11.25 12:06 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil fällt am Donnerstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 35,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
35,62 EUR 0,20 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 35,26 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil-Aktie bis auf 35,22 EUR. Bei 35,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.300 Stück gehandelt.

Bei 40,37 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 13,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,00 EUR.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil im vergangenen Quartal 708,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil 459,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche Automobil am 31.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 6,20 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

