Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 35,90 EUR ab.

Das Papier von Porsche Automobil befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 35,90 EUR ab. Die Porsche Automobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,84 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,14 EUR. Zuletzt wechselten 116.465 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 12,45 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 17,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,00 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil im vergangenen Quartal 708,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil 459,00 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 31.03.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil-Gewinn in Höhe von 6,20 EUR je Aktie aus.

