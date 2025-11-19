Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil verliert am Mittwochnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 35,80 EUR nach.

Um 15:51 Uhr rutschte die Porsche Automobil-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 35,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 35,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 299.332 Porsche Automobil-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,77 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 17,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,00 EUR.

Porsche Automobil veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 708,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 459,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche Automobil am 31.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren eingebracht

Buy für Porsche Automobil-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Porsche-Aktie in Grün: Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt