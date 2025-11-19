Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil verliert am Mittwochnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 35,80 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr rutschte die Porsche Automobil-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 35,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 35,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 299.332 Porsche Automobil-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,77 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 17,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,00 EUR.
Porsche Automobil veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 708,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 459,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche Automobil am 31.03.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,20 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren eingebracht
Buy für Porsche Automobil-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Porsche-Aktie in Grün: Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen