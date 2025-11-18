Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 36,63 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 36,63 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil-Aktie bisher bei 36,54 EUR. Bei 36,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 31.129 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 40,37 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,84 Prozent würde die Porsche Automobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil-Aktie wird bei 37,00 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 708,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche Automobil einen Umsatz von 459,00 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,20 EUR je Aktie belaufen.

