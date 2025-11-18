DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.063 +0,4%
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Nachmittag tiefer

18.11.25 16:08 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 36,27 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche Automobil-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 36,27 EUR ab. Bei 36,14 EUR markierte die Porsche Automobil-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 36,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 293.952 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 40,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 11,30 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit Abgaben von 16,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Porsche Automobil seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,00 EUR.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 708,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 459,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 31.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 6,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

