Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Porsche Automobil im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 37,32 EUR nach.

Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 37,32 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil-Aktie bis auf 37,19 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.365 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 40,37 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 8,17 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,38 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,00 EUR je Porsche Automobil-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 459,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.03.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Buy für Porsche Automobil-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Porsche-Aktie in Grün: Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet