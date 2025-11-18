Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil büßt am Dienstagmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 36,54 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 36,54 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie sank bis auf 36,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,64 EUR. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158.538 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 10,48 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 16,64 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 37,00 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche Automobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 708,00 Mio. EUR gegenüber 459,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche Automobil am 31.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil-Gewinn in Höhe von 6,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

