Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 35,72 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 35,72 EUR zu. Bei 35,72 EUR erreichte die Porsche Automobil-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 17.059 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 40,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 13,02 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Abschläge von 14,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,00 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil mit einem Umsatz von insgesamt 708,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 54,25 Prozent gesteigert.

Porsche Automobil dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 31.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil-Aktie in Höhe von 6,20 EUR im Jahr 2025 aus.

