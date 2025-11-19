Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil verteidigt Stellung am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 36,25 EUR zeigte sich die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Porsche Automobil-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 36,27 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,11 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.286 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,37 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 10,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,00 EUR.

Porsche Automobil veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche Automobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 708,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 459,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 31.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 6,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

