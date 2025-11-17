DAX23.712 -0,7%Est505.646 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Montagmittag mit Kurseinbußen

17.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche Automobil-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 37,22 EUR ab.

Die Porsche Automobil-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 37,22 EUR abwärts. Im Tief verlor die Porsche Automobil-Aktie bis auf 37,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.986 Porsche Automobil-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 22,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil 1,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche Automobil einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil 708,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 459,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche Automobil am 31.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 6,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Buy für Porsche Automobil-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Porsche-Aktie in Grün: Holding verdient deutlich weniger - Prognose bestätigt

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

