Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Vormittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Im XETRA-Handel kam die Porsche Automobil-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 37,42 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 37,42 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,45 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil-Aktie bei 37,30 EUR. Bei 37,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.600 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 7,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,00 EUR.

Porsche Automobil gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 1,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 459,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 708,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche Automobil am 31.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

